"На товчку": артистка ALISA осучаснила українську народну пісню

Українська співачка ALISA презентувала нову композицію "На товчку". Це українська народна пісня, яка у прочитанні молодої артистки набуває сучасного танцювального звучання.

У ній багато гумору та оптимізму - типових рис характеру українців. Навіть у найтемніші часи ми продовжуємо боротись і бачити радість у побутових речах.

У новій роботі ALISA вже традиційно повертається до витоків української музичної спадщини, осучаснює народні мотиви та дарує позитив у ці складні часи.

"Пісню "На товчку" я вперше заспівала у 6 років. Пам’ятаю, як стояла на сцені у національному костюмі, величезних червоних чоботах, з хустинкою на голові. Сьогодні захотілось переспівати трек в актуальному саунді, щоб його слухали мої однолітки. Ми додали танцювальний дроп, але залишили народні мотиви. Хочу, щоб ця пісня стала світлим промінчиком сонця для кожного українця у ці складні часи. Адже сміх - ознака перемоги", - сказала співачка.

Нагадаємо, одразу два треки ALISA в дуетах з YARMAK та Tricky Nicki посідають верхні рядки українських музичних чартів.

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