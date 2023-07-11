На трибунах Вімблдону: фотографи заскочили Кару Делевінь за пристрасними поцілунками з партнеркою

Британська модель Кара Делевінь відвідала Вімблдонський тенісний турнір у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у Лондоні.
На трибунах 30-річну модель Кара Делевінь заскочили з її подругою Мінке – 32-річною британською співачкою справжнє ім'я якої — Лія Мейсон.
Кара вмала гарний вигляд у бежевому жакеті, який вона поєднала з чорною футболкою, сонцезахисними окулярами та золотим ланцюгом на шиї та маленькими сережками-кільцями. Також у Кари був яскравий червоний манікюр.
Сиділа Делевінь поруч зі своєю дівчиною і в якийсь момент обернулася і пристрасно поцілувала її в губи. Свій роман дівчата підтвердили минулого року, але не часто з'являються разом на публіці.
Нагадаємо, раніше на Вімблдоні за поцілунком фотографи заскочили Кеті Перрі та її чоловіка Орландо Блума. Це було дуже мило, але не так пристрасно, як у Кари та Мінке.
Читайте також: