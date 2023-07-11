На трибунах Вімблдону: фотографи заскочили Кару Делевінь за пристрасними поцілунками з партнеркою

На трибунах 30-річну модель Кара Делевінь заскочили з її подругою Мінке – 32-річною британською співачкою справжнє ім'я якої — Лія Мейсон.

Мінке та Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Кара вмала гарний вигляд у бежевому жакеті, який вона поєднала з чорною футболкою, сонцезахисними окулярами та золотим ланцюгом на шиї та маленькими сережками-кільцями. Також у Кари був яскравий червоний манікюр.

Сиділа Делевінь поруч зі своєю дівчиною і в якийсь момент обернулася і пристрасно поцілувала її в губи. Свій роман дівчата підтвердили минулого року, але не часто з'являються разом на публіці.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше на Вімблдоні за поцілунком фотографи заскочили Кеті Перрі та її чоловіка Орландо Блума. Це було дуже мило, але не так пристрасно, як у Кари та Мінке.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото: Getty Images

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