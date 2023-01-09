На українські екрани виходить фільм із Томом Генксом у головній ролі

У вітчизняний прокат виходить стрічка - екранізація за мотивами світового бестселера.
У широкий прокат 12 січня вийде фільм режисера Марка Форстера "Чоловік на ім'я Отто" з Томом Генксом у головній ролі.
Це яскрава екранізація всесвітньо відомого бестселера шведського письменника Фредріка Бакмана "Чоловік на ім’я Уве".
Про фільм:
Отто – похмурий добрий буркотун, який після смерті дружини став відлюдкуватим.
Проте все змінюється, коли поряд з ним оселяються нові сусіди – молода сімейна пара. Життя Отто поступово наповнюється справжньою дружбою та любов’ю.
Нагадаємо, на прем'єрі стрічки "Чоловік на ім'я Отто" у Стокгольмі Генкс з'явився разом зі своєю дружиною 66-річною Рітою Вілсон та їхнім молодшим спільним сином – 26-річним Труменом.
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