На українські екрани виходить фільм із Томом Генксом у головній ролі

У вітчизняний прокат виходить стрічка - екранізація за мотивами світового бестселера.

У широкий прокат 12 січня вийде фільм режисера Марка Форстера "Чоловік на ім'я Отто" з Томом Генксом у головній ролі.

Том Генкс / Фото: Associated Press

Це яскрава екранізація всесвітньо відомого бестселера шведського письменника Фредріка Бакмана "Чоловік на ім’я Уве".

Про фільм:

Отто – похмурий добрий буркотун, який після смерті дружини став відлюдкуватим.

Проте все змінюється, коли поряд з ним оселяються нові сусіди – молода сімейна пара. Життя Отто поступово наповнюється справжньою дружбою та любов’ю.

Нагадаємо, на прем'єрі стрічки "Чоловік на ім'я Отто" у Стокгольмі Генкс з'явився разом зі своєю дружиною 66-річною Рітою Вілсон та їхнім молодшим спільним сином – 26-річним Труменом.

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