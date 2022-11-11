На українських екранах покажуть комедію, яка перемогла у Каннах

Фільм "Трикутник смутку" вийде в український прокат вже у грудні.

В українських кінотеатрах 8 грудня вийде драматична комедія режисера Рубена Естлунда - "Трикутник смутку", яка здобула "Золоту пальмову гілку" цьогорічного Каннського кінофестивалю.

Рубен Естлунд на Каннському кінофестивалі / Фото: Associated Press

Сюжет розгортається довкола пари супермоделей, які вирушають у подорож на люксовій яхті. Пасажири судна - розпещені й надвпливові багатії, капітан - неврівноважений і завжди п’яний цинік. Ця розкішна й "інстаграмна" подорож обертається справжньою катастрофою.

Одну з ключових у фільмі ролей - харизматичного капітана - грає триразовий номінант на премію "Оскар" Вуді Гаррельсон, відомий зі стрічок "Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі", "Народ проти Ларрі Флінта" й серіалу "Справжній детектив".

"Трикутник смутку" - номінант на премію Європейської кіноакадемії у чотирьох категоріях: найкращі фільм, режисер, актор та сценарій.

Українська прем’єра стрічки відбулася на Київському тижні критики – "Трикутник смутку" став фільмом-відкриття фестивалю.

Нагадаємо, режисер Рубен Естлунд вперше отримав "Золоту пальмову гілку" у 2017 році за фільм "Квадрат". Так шведський кінематографіст став одним із дев’яти режисерів, які двічі одержали головну нагороду Канн за всю історію фестивалю.

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