На вечірці у Бекхемів: ексчоловік Дженніфер Лопес – у смокінгу, його дружина – у "голій" сукні

Американський артист Марк Ентоні разом із молодою дружиною прийшов на день народження Вікторії Бекхем.

Колишній чоловік Дженніфер Лопес – 55-річний Марк Ентоні зі своєю дружиною – 24-річною парагвайською моделлю Надею Феррейрою сходили на вечірку з нагоди дня народження Вікторії Бекхем.

Марк з'явився там у класичному чорному смокінгу, білій сорочці, чорному метелику, окулярах-авіаторах і чорних туфлях.

На Наді була "гола" сукня – прозора з графітового-срібними смужками з бісеру. Під вбранням на ній були лише нюдові труси-шортики.

Марк Ентоні і Надя Феррейра / Фото: Getty Images

Аутфіт красуня доповнила срібними босоніжками і клатчем, інкрустованим стразами. Феррейра зробила макіяж із прозорим блиском на губах, прикрасила вуха масивними діаматовими сережками-цвяшками, а руки – діамантовим браслетом і каблучкою.

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