На величезних платформах і з бантом: 51-річна Кейт Бекінсейл вийшла у світ у дивному образі

У цьому вбранні вона нагадувала ляльку Барбі.

У четвер, 24 жовтня, у Лос-Анджелесі відбувся галавечір Variety's 2024 Power Of Women. Гостею цього заходу стала акторка Кейт Бекінсейл відома багатьом за серією фільмів "Інший світ"

51-річна акторка останнім часом кардинально змінила імідж і почала з'являтися на подібних івентах у досить дивних образах, обов'язковими складовими яких є величезні платформи та банти у волоссі.

Цього разу вона поєднала свої туфлі від Pleaser Ankle, прикрашені трояндами, з ніжно-пудровою шовковою корсетною сукнею.

Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

Спереду сукню прикрашала шнурівка, а на стегнах об'ємні складки тканини, які трохи нагадували чи то баску, чи то квітку. Також Кейт зібрала волосся у зачіску з проділом, зробила яскравий макіяж, манікюр із трендовим леопардовим принтом та одягла безліч прикрас із камінням.

Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

Також помітно, що акторка дуже схудла. Але також тут зіграли роль такі модні прийоми, як затягнута корсетом талія, високе взуття та коротка спідниця. Все це разом зробило візуально її вищою і стрункішою.

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