Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На величезних платформах і з бантом: 51-річна Кейт Бекінсейл вийшла у світ у дивному образі

На величезних платформах і з бантом: 51-річна Кейт Бекінсейл вийшла у світ у дивному образі

Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

У цьому вбранні вона нагадувала ляльку Барбі.

У четвер, 24 жовтня, у Лос-Анджелесі відбувся галавечір Variety's 2024 Power Of Women. Гостею цього заходу стала акторка Кейт Бекінсейл відома багатьом за серією фільмів "Інший світ"

51-річна акторка останнім часом кардинально змінила імідж і почала з'являтися на подібних івентах у досить дивних образах, обов'язковими складовими яких є величезні платформи та банти у волоссі.

Цього разу вона поєднала свої туфлі від Pleaser Ankle, прикрашені трояндами, з ніжно-пудровою шовковою корсетною сукнею.

Кейт Бекінсейл / © Associated Press
Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

Спереду сукню прикрашала шнурівка, а на стегнах об'ємні складки тканини, які трохи нагадували чи то баску, чи то квітку. Також Кейт зібрала волосся у зачіску з проділом, зробила яскравий макіяж, манікюр із трендовим леопардовим принтом та одягла безліч прикрас із камінням.

Кейт Бекінсейл / © Associated Press
Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

Також помітно, що акторка дуже схудла. Але також тут зіграли роль такі модні прийоми, як затягнута корсетом талія, високе взуття та коротка спідниця. Все це разом зробило візуально її вищою і стрункішою.

Читайте також:

У Берліні розпочався фестиваль українського кіно! Які стрічки покажуть?

У Берліні розпочався фестиваль українського кіно! Які стрічки покажуть?

Повʼязані теми:

Наступна публікація