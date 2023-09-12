На величезних платформах та в крихітному топі-бандо: Джулія Фокс на зніманнях для Victoria's Secret

У цьому вбранні вона мала одночасно сексуальний та зухвалий вигляд.

Американську модель Джулію Фокс, яка носить винятково епатажні та голі вбрання, привертаючи тим увагу громадськості, вкотре помітили папараці на вулиці у Нью-Йорку. Зірка знімалася у фотосесії для бренду Victoria's Secret.

Нещодавно Фокс стала новим "ангелом" бренду та візьме участь у їхньому грандіозному камбек-шоу The Tour.

У зніманні на вулиці Джулія брала участь одягнена у все чорне. На моделі був крихітний вініловий топ-бандо та лосини з дуже низькою талією.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Також вона одягла чоботи з незвичайною танкеткою без підборів. На спині у Фокс були величезні крила у вигляді стрічок, у руці невелика прямокутна сумка, а на обличчі макіяж у коричневій гамі.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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