На величезних платформах та з фейковим тату на обличчі: колишня дівчина Паттінсона під прицілом папараці

36-річна FKA Twigs, справжнє ім'я якої Талія Барнетт, потрапила до об'єктивів фотографів у Нью-Йорку. Вона сходила на вечерю з моделлю Джулією Фокс у районі Іст-Віллідж на Мангеттені.

Образ для FKA Twigs підібрала її стилістка Яз Ексолл. Вбрання було в коричневому кольорі і включало багато цікавих речей. Зокрема знаменитість поєднала шкіряний корсет і дуже короткі шорти з блискучої напівпрозорої тканини. Образ вона доповнила волохатою сумкою з ботфортами на дуже високих платформах.

Однак найнезвичайнішою деталлю луку стало фейкове татуювання на її обличчі. Малюнок починався на носі і переходив на лоб і голову, де у Талії частково зголене волосся.

FKA Twigs / Фото: Getty Images

Також за участю дівчини незабаром на екрани виходить фільм "Ворон", який є новою версією коміксу Джеймса О'Барра. Перша версія фільму вийшла у прокат 1994 року і закінчилася трагічно. Головну роль у фільмі зіграв Брендон Лі — син легендарного актора та майстра східних єдиноборств Брюса Лі. 31 березня 1993 року Брендон Лі був убитий на зніманнях однієї зі сцен — його поранив з револьвера 44 калібру пострілом актор Майкл Массі, який грав одного із лиходіїв у фільмі. Через 12 годин Брендон Лі помер у лікарні.

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