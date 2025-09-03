- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 1 хв
На величезній платформі: зірка "Дюни" Ребекка Фергюсон прийшла в епатажному вбранні на фотокол
Акторка здивувала не лише вибором вбрання, а й вибором взуття.
Зірка фільму «Дюна» — акторка Ребекка Фергюсон — відвідала фотокол до фільму «Дім динаміту», який презентували в межах 82-го Венеційського кінофестивалю.
Вона вийшла на публіку у вбранні від бренду Thom Browne, що включало топ, оверсайз жакет і штани. На поясі в Ребекки висіла пряжка з відмітною символікою бренду — трьома смужками білого, червоного і чорного кольору.
Епатажу образу додавало взуття акторки, адже вона вийшла на публіку в туфлях з Т-подібними ремінцями і на величезній смугастій платформі.
Після фотосесії відбувся вихід на червону доріжку і прем’єра фільму, тож і Фергюсон переодяглася. Вона з’явилася на заході в чорному готичному вбранні від Toni Maticevski з колекції осінь-зима 2025 року та екстремально високих платформах.
