На величезній платформі: зірка "Дюни" Ребекка Фергюсон прийшла в епатажному вбранні на фотокол

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Зірка фільму «Дюна» — акторка Ребекка Фергюсон — відвідала фотокол до фільму «Дім динаміту», який презентували в межах 82-го Венеційського кінофестивалю.

Вона вийшла на публіку у вбранні від бренду Thom Browne, що включало топ, оверсайз жакет і штани. На поясі в Ребекки висіла пряжка з відмітною символікою бренду — трьома смужками білого, червоного і чорного кольору.

Епатажу образу додавало взуття акторки, адже вона вийшла на публіку в туфлях з Т-подібними ремінцями і на величезній смугастій платформі.

Після фотосесії відбувся вихід на червону доріжку і прем’єра фільму, тож і Фергюсон переодяглася. Вона з’явилася на заході в чорному готичному вбранні від Toni Maticevski з колекції осінь-зима 2025 року та екстремально високих платформах.

