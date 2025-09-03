ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

На величезній платформі: зірка "Дюни" Ребекка Фергюсон прийшла в епатажному вбранні на фотокол

Акторка здивувала не лише вибором вбрання, а й вибором взуття.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Зірка фільму «Дюна» — акторка Ребекка Фергюсон — відвідала фотокол до фільму «Дім динаміту», який презентували в межах 82-го Венеційського кінофестивалю.

Вона вийшла на публіку у вбранні від бренду Thom Browne, що включало топ, оверсайз жакет і штани. На поясі в Ребекки висіла пряжка з відмітною символікою бренду — трьома смужками білого, червоного і чорного кольору.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Епатажу образу додавало взуття акторки, адже вона вийшла на публіку в туфлях з Т-подібними ремінцями і на величезній смугастій платформі.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Після фотосесії відбувся вихід на червону доріжку і прем’єра фільму, тож і Фергюсон переодяглася. Вона з’явилася на заході в чорному готичному вбранні від Toni Maticevski з колекції осінь-зима 2025 року та екстремально високих платформах.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie