На Венеційському кінофестивалі показали український фільм "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча

Режисер і актори стрічки вийшли на червону доріжку кінофестивалю з українськими стрічками.

Вчора, 7 вересня, на Венеційському кінофестивалі відбулась світова прем’єра фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург". Стрічка представлена у конкурсній програмі "Горизонти".

Представити фільм до Венеції приїхав сам режисер Лукіч, брати Раміл та Аміл Насірови, які виконали головні ролі, та інші члени знімальної команди.

На червоній доріжці Антоніо, Раміл та Аміл з'явилися у чорних костюмах, білих сорочках та із синьо-жовтими стрічками.

Антоніо Лукіч, брати Раміл та Аміл Насірови / Фото: Getty Images

"Люксембург, Люксембург" – другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча, відомого глядачу за комедією "Мої думки тихі", яка стала лауреатом Національної кінопремії "Золота Дзиґа", Національної премії кінокритиків "Кіноколо", а також отримала спеціальний приз журі на Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. "Люксембург, Люксембург" продовжує тему батьків та дітей, підняту в попередній роботі автора. Цього разу героями історії стали брати-близнюки, які намагаються дати раду власному життю, аж поки в ньому не з’являється давно зниклий батько.



Головні ролі у стрічці виконали учасники репгурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови. Виробництвом фільму займався кінопродакшен ForeFilms. Стрічка створена за підтримки Держкіно України. У травні 2022 року "Люксембург, Люксембург" став одним з п'яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів "proMOTION", започаткованої Українським інститутом.

Вихід стрічки у прокат заплановано на весну 2023 року.

Нагадаємо, а на фотоколі стрічки "Люксембург, Люксембург" українська делегація з'явилася з антивоєнними плакатами і в футболках з гербом.

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