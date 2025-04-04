На весняному вайбі: акторка Сідні Свіні відвідала презентацію косметики

Сідні Свіні / © Getty Images

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Весна набирає обертів і з кожним днем все більше нагадує про себе. Користуються цим часом і багато брендів, оскільки саме зараз з’являється багато нових косметичних запусків та колаборацій із зірками. У одній з таких подій взяла участь зірка Сідні Свіні — вона відвідала захід корейського бренду Laneige.

Дівчина прийшла на презентацію запуску їхньої сироватки Bouncy & Firm, що відбулася у Лос-Анджелесі. Перед камерами акторка з’явилася з ніг до голови у бренді Chloe, який відомий своєю бохоестетикою.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні поєднала короткий топ, вельветовий жакет із золотими ґудзиками та джинси. Також на ній були ніжні босоніжки з відкритим мисом.

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Проте речі від цього бренду акторка носить не вперше. Нещодавно Сідні прогулялася в тотал образі від Chloe Нью-Йорком. Того дня її вбрання було кардинально іншим, але також включало в себе легкий топ і широкі джинси.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Getty Images