На відпочинку: Арабелла Чі у чорно-білому купальнику похизувалася спокусливим бюстом

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила підписників в Instagram фото з відпочинку.

Дівчина вирішила зробити селфі, коли приймала сонячні ванни. На ній був чорно-білий купальник, у якому вона блиснула сексуальним бюстом.

Арабелла Чі/Instagram

У Чі було розпущене волосся, макіяж із персиковими рум'янами, лаконічні золоті сережки у вухах і ланцюжки із підвісками на шиї.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у чорній довгій сукні без рукавів сходила на вечірку.

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