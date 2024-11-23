На відпочинку: Арабелла Чі у чорно-білому купальнику похизувалася спокусливим бюстом

Білявка виклала знімок із відпустки у теплих краях.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила підписників в Instagram фото з відпочинку.
Дівчина вирішила зробити селфі, коли приймала сонячні ванни. На ній був чорно-білий купальник, у якому вона блиснула сексуальним бюстом.
У Чі було розпущене волосся, макіяж із персиковими рум'янами, лаконічні золоті сережки у вухах і ланцюжки із підвісками на шиї.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у чорній довгій сукні без рукавів сходила на вечірку.
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