На відпочинку: Арабелла Чі у чорному бікіні похизувалася пружними сідницями

Арабелла Чі показала нові знімки у купальнику.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – знову потішила фоловерів в Instagram новою порцією пікантних світлин із відпочинку.
Красуня насолоджувалася відпусткою на курорті у стильному чорному бікіні. Чі зробила селфі на тлі морського пейзажу і похизувалася стрункою фігурою. Пляжний лук модель, як завжди, доповнила золотими прикрасами.
А ще вона виклала фото, на якому релаксує на шезлонгу біля басейну. На цьому кадрі Арабелла продемонструвала свої пружні сідниці.
Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі похизувалася підтягнутим тілом у білому бікіні з рельєфної тканини і з золотою фурнітурою.
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