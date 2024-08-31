На відпочинку: Арабелла Чі у чорному бікіні похизувалася пружними сідницями

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – знову потішила фоловерів в Instagram новою порцією пікантних світлин із відпочинку.

Красуня насолоджувалася відпусткою на курорті у стильному чорному бікіні. Чі зробила селфі на тлі морського пейзажу і похизувалася стрункою фігурою. Пляжний лук модель, як завжди, доповнила золотими прикрасами.

Арабелла Чі/Instagram

А ще вона виклала фото, на якому релаксує на шезлонгу біля басейну. На цьому кадрі Арабелла продемонструвала свої пружні сідниці.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі похизувалася підтягнутим тілом у білому бікіні з рельєфної тканини і з золотою фурнітурою.

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