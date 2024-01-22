На відпочинку: британська модель у синьому купальнику приймала сонячні ванни

Арабелла Чі знову вихваляється ідеальним тілом у яскравому купальнику.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram знімки з відпочинку у теплих краях.

Дівчина приймала сонячні ванни на шезлонгу. Вона була у синьому купальнику з тканини жатка, який складався з асиметричного топа і плавок.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла похизувалася пласким животом і тонкою талією. Вона уклала волосся хвилями, зробила ніжний макіяж, прикрасила шию золотими ланцюжками з підвісками, а руку – золотим браслетом. Молочний манікюр завершив пляжний лук Чі.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у стрингах і сорочці без бюстгальтера попила кави.

Читайте також: