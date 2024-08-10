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На відпочинку: британська телезірка у бікіні похизувалася пишними сідницями

На відпочинку: британська телезірка у бікіні похизувалася пишними сідницями

На відпочинку: британська телезірка у бікіні похизувалася пишними сідницями

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі любить фотографуватися у пікантних образах.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram фото свого пікантного образу з відпочинку.

Вона позувала у чорному бікіні і чорній прозорій спідниці максі. Глоя продемонструвала перед камерою пишні і сексуальні сідниці та великим татуюванням на стегні.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Аутфіт Феррі доповнила акуратною зачіскою з косою, сонцезахисними окулярами, золотими сережками і браслетами.

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі похизувалася фігурою у червоному мереживному бікіні з бежевими зав'язками. 

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