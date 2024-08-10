На відпочинку: британська телезірка у бікіні похизувалася пишними сідницями

Глоя Феррі любить фотографуватися у пікантних образах.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram фото свого пікантного образу з відпочинку.
Вона позувала у чорному бікіні і чорній прозорій спідниці максі. Глоя продемонструвала перед камерою пишні і сексуальні сідниці та великим татуюванням на стегні.
Аутфіт Феррі доповнила акуратною зачіскою з косою, сонцезахисними окулярами, золотими сережками і браслетами.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі похизувалася фігурою у червоному мереживному бікіні з бежевими зав'язками.
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