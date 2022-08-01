На відпочинку: Джессіку Біл та Джастіна Тімберлейка сфотографували на пляжі

Знамените подружжя проводить зараз час в Італії.

Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк прилетіли до Європи на відпочинок і потрапили під приціл папараці у досить незвичайному місці – на пляжі острова Капрі. 40-річна Джесіка мала чудовий вигляд в квітчастому бікіні, яке поєднала із солом'яним капелюхом федорою та білою кофтою для плавання.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

Також в образі акторки були сонцезахисні окуляри, а волосся вона просто розпустила. Джастін був одягнений у зелені шорти, кепку та чорну кофту для плавання. На очах у співака були сонцезахисні окуляри.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

Подружжя багато купалося, плавало на байдарках і засмагало.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

Читайте також: