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На відпочинку: Іванка Трамп у блакитному купальнику продемонструвала струнку фігуру

На відпочинку: Іванка Трамп у блакитному купальнику продемонструвала струнку фігуру

На відпочинку: Іванка Трамп у блакитному купальнику продемонструвала струнку фігуру

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

43-річна донька обраного президента США перебуває у чудовій фізичній формі.

Іванка Трамп останнім часом почала активно ділитися з фоловерами знімками та відео зі свого повсякденного життя.

Цього разу вона опублікувала в Instagram знімок зі свого відпочинку.

Іванка зробила селфі у дзеркалі у номері готелю. Позувала вона у блакитному купальнику, у якому продемонструвала струнку фігуру.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп
Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп продемонструвала гарний образ у чорній обтислій мінісукні з оголеними плечима.

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