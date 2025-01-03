На відпочинку: Іванка Трамп у блакитному купальнику продемонструвала струнку фігуру

43-річна донька обраного президента США перебуває у чудовій фізичній формі.
Іванка Трамп останнім часом почала активно ділитися з фоловерами знімками та відео зі свого повсякденного життя.
Цього разу вона опублікувала в Instagram знімок зі свого відпочинку.
Іванка зробила селфі у дзеркалі у номері готелю. Позувала вона у блакитному купальнику, у якому продемонструвала струнку фігуру.
Нагадаємо, Іванка Трамп продемонструвала гарний образ у чорній обтислій мінісукні з оголеними плечима.
Читайте також:
- Щасливі разом: Іванка Трамп показала знімки з сімейної відпустки у теплих краях
- У купальнику з рюшами і мініспідниці: Іванка Трамп показала пляжне фото
- Які красиві: Іванка Трамп у білій сукні з оголеними плечами сфотографувалася з чоловіком і дітьми