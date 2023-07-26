На відпочинку: Нікола Пельтц похизувалася фігурою в бікіні

29-річна модель та акторка Нікола Пельтц похизувалася знімками, на яких заскочена в бікіні.

Дружина Брукліна Бекхема опублікувала у своєму блогу в Instagram кілька фотографій, на яких позувала у купальнику. На одному фото на Ніколі Пельтц одягнений чорний ліф із білим окантуванням та чорні плавки, а на талії золотий ланцюжок. Каштанове волосся зірка розпустила, зробила легкий макіяж і одягла кілька сережок-кілець у вуха та браслетів на руки.

Нікола Пельтц / Фото: Instagram Ніколи Пельтц-Бекхем

На іншому знімку Пельтц теж у цьому самому ліфі і в чорних спортивних штанях, на талії знову таки, золотий ланцюжок, а на голові сонцезахисні окуляри.

Нікола Пельтц / Фото: Instagram Ніколи Пельтц-Бекхем

Днями Нікола показувала, як відпочиває разом із чоловіком Брукліном Бекхемом на розкішній яхті та вихвалялася іншими своїми пляжними образами.

Нікола Пельтц / Фото: Instagram Ніколи Пельтц

Читайте також: