На відпочинку: переможниця "Холостяка-12" у червоному бікіні похизувалася ідеальною фігурою і тату на інтимному місці

Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram знімки з відпочинку у теплих краях.

Дівчина позувала на тлі моря у червоному купальнику. Катя продемонструвала струнку спокусливу фігуру, сексуальний бюст, а також засвітила татуювання у вигляді квітки на інтимному місці.

Катерина Лозовицька/Instagram

Вона розпустила волосся і доповнила пляжний лук сонцезахисними окулярами у білій оправі. Червоні манікюр і педикюр завершили аутфіт Лозовицької.

Катерина Лозовицька/Instagram

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька похизувалася стрункими ногами у білій мінісукні з рожевими квітами.

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