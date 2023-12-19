На відпочинку: переможниця "Холостяка-12" у червоному бікіні похизувалася ідеальною фігурою і тату на інтимному місці

Катерина Лозовицька показала фото з відпустки біля моря.
Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram знімки з відпочинку у теплих краях.
Дівчина позувала на тлі моря у червоному купальнику. Катя продемонструвала струнку спокусливу фігуру, сексуальний бюст, а також засвітила татуювання у вигляді квітки на інтимному місці.
Вона розпустила волосся і доповнила пляжний лук сонцезахисними окулярами у білій оправі. Червоні манікюр і педикюр завершили аутфіт Лозовицької.
Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька похизувалася стрункими ногами у білій мінісукні з рожевими квітами.
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