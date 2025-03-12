На відпочинку: переможниця "Холостяка-13" у рожевому бікіні похизувалася спокусливими сідницями

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь поділилася з підписниками в Instagram серією архівних знімків із відпочинку у Буковелі. Серед цих фото було одне пікантне, зроблене в басейні.

Інна у рожевому бікіні блиснула своїми спокусливими пружними сідницями.

Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

А ще Бєлєнь опублікувала відео, на якому похизувалася гарним букетом троянд. Від кого квіти – вона не зізналася.

Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

Нагадаємо, Інна Бєлєнь стала обличчям нової колекції Андре Тана, до якої увійшли білі і чорні худі, футболки і сорочки, прикрашені делікатними принтами троянд.

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