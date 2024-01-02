На відпочинку топлес: Гайді Клум у чорних стрингах посвітила пружними сідницями

50-річна модель у відвертому луку показалася під час відпустки.

Гайді Клум насолоджується зимовою відпусткою у теплих краях. Вона опублікувала в Instagram пікантне відео звідти.

Модель з'явилася у кадрі топлес, в чорних стрингах і з розпущеним волоссям. Клум йшла терасою свого номеру до басейну і блиснула пружними та сексуальними сідницями. У руці вона несла чашку з кавою або чаєм.

"Доброго ранку", – побажала Гайді підписникам.

Із нетерпінням чекаємо на красиві знімки від моделі з відпустки.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум топлес засмагала на пляжі.

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