На відпочинку у Буковелі: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь похизувалася стрункими ногами

Колишня обраниця Олександра Терена потішила фоловерів новим відео з відпустки.
Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь насолоджується відпочинком на гірськолижному курорті у Буковелі. Звідти дівчина потішила своїх підписників новим відео, яке опублікувала в Instagram.
На ньому Інна спочатку похизувалася своїми стрункими ногами, лежачи на ліжку, а потім вийшла на балкон і показала чарівний краєвид на гори.
"Доброго ранку, ти чудовий світе! Ось і настав чудовий день, неважливо, що кажуть сонні голоси", – підписала вона відеоролик.
Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь влаштувала фотосет на балконі. Вона позувала без одягу, закутавшись у ковдру.
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