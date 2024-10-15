На відпочинку у Дубаї: британська телезірка у яскравому бікіні похизувалася спокусливими сідницями

Глоя Феррі скучила за відпочинком у теплих краях.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram архівні знімки з відпустки, яку вона провела у Дубаї.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Жінка позувала на вечірньому пляжі у яскравому бікіні на зав'язках. Вона похизувалася стрункою фігурою і сексуальними сідницями.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

А ще Феррі продемонструвала новий колір волосся – вона пофарбувалася у білявку.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Телезірка зробила насичений макіяж із пишними віями і помадою шоколадного відтінку.

"Поверніть мене назад до Дубаю", – підписала вона фото.

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