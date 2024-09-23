На відпочинку у Греції: 54-річна Клаудія Шиффер позувала в бікіні

Супермодель знову показала фотографії із сонячної Еллади.
54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – схоже, вже сумує за відпочинком, який вона провела влітку у Греції, і знову показує звідти фотографії.
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На нових знімках зірка демонструє свою підтягнуту фігуру у купальнику. Клаудія позує в смугастому бікіні у себе в гардеробній. Вона у чудовій фізичній формі.
Цікаво, що Шиффер стала випадково моделлю – представник модельного агентства помітив її на дискотеці в Дюссельдорфі. Тоді 17-річна Клаудія хотіла піти стопами свого батька і стати юристом. За всю свою довгу кар'єру вона жодного разу не потрапляла у скандали, її навіть називали Сніговою королевою подіуму.
Її донька — 19-річна Клементіна Де Вер Драммонд, батько якої – режисер і продюсер Меттью Вон, схоже, вирішила піти стопами мами і теж стати моделлю. Вони вже разом позували для журналу Рор.
Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер показала фото, зроблене 32 роки тому на знімальному майданчику.
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