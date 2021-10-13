На відпочинку: учасниця "Холостяка-11" в екстравагантному купальнику похизувалася бюстом та пружними сідницями

На відпочинку: учасниця "Холостяка-11" в екстравагантному купальнику похизувалася бюстом та пружними сідницями

Джессіка Чегі показала пікантні фото у новому купальнику.

Учасниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Джессіка Чегі, виклала в Instagram нові світлини з відпочинку на закордонному курорті.

Дівчина позувала перед камерою в екстравагантному чорному купальнику, який складався з топа з вирізом під грудьми та високих плавок з вирізом.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

У такій моделі купальника Джес похизувалася і сексуальним бюстом і пружними сідницями.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

Пляжний лук Чегі доповнила чорними окулярами і солом'яним капелюхом. У руці вона тримала охолоджувальний коктейль.

"Під такими яскравими фото зазвичай текст нікого не цікавить, але я коротко напишу, мабуть. Мої враження на відпочинку, де помітила так багато різних пар, сімей, наскільки пощастило чоловікам, що в свої 30-40 мають вигляд однаковий, а жінки особливо після 2-3 дітей завжди відповідають своєму віку, чи навіть мають доросліший вигляд. Так все відносно, тому що в когось хороша генетика, а хтось багато доглядає за собою. Але все одно це несправедливо, я вважаю", - поділилася роздумами Джессіка.

Раніше вона продемонструвала струнку фігуру у леопардовому бікіні.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

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