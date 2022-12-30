На відпочинку в горах: мільярдера Джеффа Безоса помітили на прогулянці з коханою

Вони дуже часто відвідують заходи, відпочивають разом, а також займається благодійністю, але узаконювати свої стосунки не поспішають.

Мультимільярдер-засновник Amazon і один із тих щасливчиків, хто першим здійснив туристичний політ у космос, Джефф Безос, потрапив під приціл фотографів в Аспені — улюбленому курорті в горах для знаменитостей та багатіїв.

Підприємця сфотографували з його коханою Лорен Санчес, пара гуляла містом тримаючись за руки, базікала і усміхалася.

На Лорен була яскрава куртка малинового кольору від Chanel, лосини та біла водолазка. Також від Chanel вона одягла білі черевики, а в руці несла сумку Birkin середнього розміру у коричневому кольорі. Образ знаменитість доповнила діамантовими прикрасами та сонцезахисними окулярами-авіаторами.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Джефф одягнув для прогулянки джинси, поло та черевики. Також на ньому були шапка та світла дублянка. Свій лук бізнесмен, як і Лорен, завершив сонцезахисними окулярами.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що коли саме розпочався роман цієї пари, невідомо, але публічним він став у лютому 2019 року. Після розкриття Джефф розлучився з дружиною — письменницею Макензі Таттл, з якою пробув в офіційному шлюбі 26 років. А Лорен розлучилася з чоловіком Патріком Вайтселлом, з яким пробула у шлюбі 13 років. Журналістка виховує двох дітей від колишнього чоловіка та сина від гравця Тоні Гонсалеса.

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