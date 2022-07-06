На відпочинку в Італії: Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем під прицілами папараці

На відпочинку в Італії: Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем під прицілами папараці

Молодята проводять зараз час в Італії — пара відпочиває в Портофіно.

У цій середземноморській країні Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем намагаються вести більш-менш звичайний спосіб життя: ходять на прогулянки та вечеряють на літніх терасах ресторанів, не звертаючи уваги на папараці, які їх фотографують на кожному розі.

4 липня пару знову заскочили під час вечері. Нікола обрала для виходу лаконічний довгий білий сарафан із мереживом та зав'язками, а також мюлі на високій платформі від бренду Steve Madden. Волосся акторка зібрала в пучок.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Бруклін також вибрав повністю білий лук, поєднавши легкі штани з білою футболкою та взуттям.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

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