На відпочинку з чоловіком: мокра Сальма Гаєк у рожевому купальнику похизувалася сексуальним декольте

56-річна акторка з коханим релаксувала у басейні.

Сальма Гаєк опублікувала в Instagram світлини з відпочинку, який вона провела разом зі своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно. Подружжя дуркувало у басейні. Акторка сфотографувалася, вилізши зверху на чоловіка. Варто зазначити, що у сідниці зірки – у чудовій формі.

Сальма Гаєк із чоловіком / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Для відпочинку Гаєк обрала рожевий суцільний купальник, який би точно сподобався ляльці Барбі. Купальник мав сексуальне декольте, яке ідеально підкреслило пишний спокусливий бюст Сальми. Та й фігура у ньому мала прекрасний вигляд.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

"Насолоджуюся чудовими благословеннями сонця, води та любові", – підписала знімки акторка.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Нагадаємо, Сальма Гаєк у бікіні з мереживом спокусливо станцювала у басейні.

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