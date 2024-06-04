На відпочинку з коханим: Джорджина Родрігес у рожевому бікіні блиснула пишним бюстом

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та її бойфренд – 39-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду – виховують п'ятьох дітей. Наразі вони живуть у Саудівській Аравії, оскільки спортсмен виступає за саудівський клуб "Аль-Наср". Тому велика родина часто відпочиває на курортах Червоного моря.

Так, у своєму Instagram Джорджина показала серію фото якраз із такої поїздки. Дівчина позувала в рожевому бікіні, яке ефектно підкреслило її пишні груди.

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Але найбільше шанувальників пари розчулило фото, на якому Роналду знято зі своїми молодшими дітьми – вони разом прикрашають картинки.

Кріштіану Роналду зі своїми дітьми / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес із дітьми сходила на футбол. І хоча команда Кріштіану і програла у підсумку в Кубку Короля, у його сім'ї залишилися яскраві враження від гри.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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