Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

На відпочинку: британська зірка реаліті у жовтому бікіні похизувалася спокусливими сідницями

Єва Гейл насолоджується відпусткою на морі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — поділилася в Instagram пікантними фото з відпочинку.

Єва Гейл 

Єва Гейл 

Білявка позувала перед об’єктивом фотокамери у жовтому бікіні, прикрашеному білим мереживом. Вона щойно вилізла з води на яхту і похизувалася пружними і спокусливими сідниця.

Єва Гейл 

Єва Гейл 

Єва Гейл 

Єва Гейл 

Гейл плавала з макіяжем і в золотих прикрасах - напевно, щоб в будь-який момент сфотографуватися і мати розкішний вигляд.

Єва Гейл

Єва Гейл

Нагадаємо, раніше Єва Гейл позувала у басейні. Дівчина у стильному купальнику з принтом та зав’язками на плавках продемонструвала пишну п’яту точку.

