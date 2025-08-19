- Дата публікації
Шоу-бізнес
- 171
- 1 хв
На відпочинку: британська зірка реаліті у жовтому бікіні похизувалася спокусливими сідницями
Єва Гейл насолоджується відпусткою на морі.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — поділилася в Instagram пікантними фото з відпочинку.
Білявка позувала перед об’єктивом фотокамери у жовтому бікіні, прикрашеному білим мереживом. Вона щойно вилізла з води на яхту і похизувалася пружними і спокусливими сідниця.
Гейл плавала з макіяжем і в золотих прикрасах - напевно, щоб в будь-який момент сфотографуватися і мати розкішний вигляд.
Нагадаємо, раніше Єва Гейл позувала у басейні. Дівчина у стильному купальнику з принтом та зав’язками на плавках продемонструвала пишну п’яту точку.