На відпочинку: британська зірка реаліті у жовтому бікіні похизувалася спокусливими сідницями

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — поділилася в Instagram пікантними фото з відпочинку.

Білявка позувала перед об’єктивом фотокамери у жовтому бікіні, прикрашеному білим мереживом. Вона щойно вилізла з води на яхту і похизувалася пружними і спокусливими сідниця.

Гейл плавала з макіяжем і в золотих прикрасах - напевно, щоб в будь-який момент сфотографуватися і мати розкішний вигляд.

Нагадаємо, раніше Єва Гейл позувала у басейні. Дівчина у стильному купальнику з принтом та зав’язками на плавках продемонструвала пишну п’яту точку.