На відпочинку: модель Аліна Байкова показала ефектні фото в купальнику

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової

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Українка Аліна Байкова — модель зі світовим ім’ям, яка брала участь у показах багатьох відомих брендів, серед яких були такі Модні доми як Dior, John Galliano та Dolce & Gabbana. Також модель неодноразово з’являлася на глянцевих обкладинках і в кампейнах багатьох відомих марок косметики.

На знімках, які Аліна опублікувала в Instagram, вона позувала на пляжі у лаконічному чорно-жовтому купальнику, який прикрасила піном із прапором України.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової

Також Байкова доповнила лук сонцезахисними окулярами від Céline у жовтій оправі, лаконічними сережками-цвяшками, а волосся заплела у два колоски.

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На пляж модель прийшла із сумкою Dior Book Tote, оскільки вона велика та містка. Однак прикрасила Аліна цей аксесуар невеликим ведмедиком теж у жовто-синіх кольорах та ловцем снів.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової

З ким Байкова вирушила у відпустку не розкрила, проте помітно, що на її безіменному пальці лівої руки красується каблучка з величезним діамантом.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової

Раніше Байкова також сяяла на червоній доріжці в Нью-Йорку. Вона потішила шанувальників гарним образом під час показу фільму «Школа містера Пінгвіна».

Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Getty Images Аліна Байкова / © Associated Press Аліна Байкова / © Associated Press