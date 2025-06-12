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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
1 хв

На відпочинку: модель Аліна Байкова показала ефектні фото в купальнику

Зірка одягла яскравий пляжний лук, який прикрасила національною символікою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аліна Байкова

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової

Українка Аліна Байкова — модель зі світовим ім’ям, яка брала участь у показах багатьох відомих брендів, серед яких були такі Модні доми як Dior, John Galliano та Dolce & Gabbana. Також модель неодноразово з’являлася на глянцевих обкладинках і в кампейнах багатьох відомих марок косметики.

На знімках, які Аліна опублікувала в Instagram, вона позувала на пляжі у лаконічному чорно-жовтому купальнику, який прикрасила піном із прапором України.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової

Також Байкова доповнила лук сонцезахисними окулярами від Céline у жовтій оправі, лаконічними сережками-цвяшками, а волосся заплела у два колоски.

На пляж модель прийшла із сумкою Dior Book Tote, оскільки вона велика та містка. Однак прикрасила Аліна цей аксесуар невеликим ведмедиком теж у жовто-синіх кольорах та ловцем снів.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової

З ким Байкова вирушила у відпустку не розкрила, проте помітно, що на її безіменному пальці лівої руки красується каблучка з величезним діамантом.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової

Раніше Байкова також сяяла на червоній доріжці в Нью-Йорку. Вона потішила шанувальників гарним образом під час показу фільму «Школа містера Пінгвіна».

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Getty Images

Аліна Байкова / © Associated Press

Аліна Байкова / © Associated Press

Аліна Байкова / © Associated Press

Аліна Байкова / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
267
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