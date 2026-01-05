ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
403
Час на прочитання
1 хв

На відпочинку: Надя Дорофєєва у мініатюрному бікіні похизувалася стрункою фігурою

Зимові канікули співачка провела на Львівщині.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram знімки з відпочинку в одному з комплексів на Львівщині.

Співачка релаксувала у СПА у мініатюрному бікіні, у якому продемонструвала гарну струнку фігуру.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Надя насолоджувалася також перебуванням у сауні.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, Надя Дорофєєва продемонструвала два стильних образи — у топі зі срібними лелітками і чорній шкірянці.

Дата публікації
Кількість переглядів
403
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie