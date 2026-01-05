- Дата публікації
Категорія
- Шоу-бізнес
403
1 хв
На відпочинку: Надя Дорофєєва у мініатюрному бікіні похизувалася стрункою фігурою
Зимові канікули співачка провела на Львівщині.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram знімки з відпочинку в одному з комплексів на Львівщині.
Співачка релаксувала у СПА у мініатюрному бікіні, у якому продемонструвала гарну струнку фігуру.
Надя насолоджувалася також перебуванням у сауні.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва продемонструвала два стильних образи — у топі зі срібними лелітками і чорній шкірянці.