На відпочинку: Ніколь Шерзінгер показала, як у жовтому бікіні пила маргариту та їла лобстера

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram гумористичне відео з відпочинку. Вона разом зі своїм нареченим — колишнім регбістом Томом Евансом — сходила пообідати до ресторану на морському узбережжі.

Артистка була одягнена в жовте бікіні та жовті мінішорти. Вона розпустила волосся і наділа на обличчя сонцезахисні окуляри.

Ніколь замовила собі кукурудзяні чипси з сальсою, лобстера та охолоджувальний коктейль «Маргарита».

«Нарешті отримала свого лобстера і на додаток — смачну Маргариту», — підписала Шерзінгер відео.

