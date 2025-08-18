- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 208
- Час на прочитання
- 1 хв
На відпочинку: Ніколь Шерзінгер показала, як у жовтому бікіні пила маргариту та їла лобстера
47-річна колишня зірка Pussycat Dolls із нареченим сходила до ресторану на узбережжі.
Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram гумористичне відео з відпочинку. Вона разом зі своїм нареченим — колишнім регбістом Томом Евансом — сходила пообідати до ресторану на морському узбережжі.
Артистка була одягнена в жовте бікіні та жовті мінішорти. Вона розпустила волосся і наділа на обличчя сонцезахисні окуляри.
Ніколь замовила собі кукурудзяні чипси з сальсою, лобстера та охолоджувальний коктейль «Маргарита».
«Нарешті отримала свого лобстера і на додаток — смачну Маргариту», — підписала Шерзінгер відео.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер завітала на «Вечірнє шоу» з Джиммі Фелоном у прозорому лонгсліві та чорному бандажному вбранні, яке підкреслило її струнку фігуру.