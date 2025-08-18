ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

На відпочинку: Ніколь Шерзінгер показала, як у жовтому бікіні пила маргариту та їла лобстера

47-річна колишня зірка Pussycat Dolls із нареченим сходила до ресторану на узбережжі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram гумористичне відео з відпочинку. Вона разом зі своїм нареченим — колишнім регбістом Томом Евансом — сходила пообідати до ресторану на морському узбережжі.

Артистка була одягнена в жовте бікіні та жовті мінішорти. Вона розпустила волосся і наділа на обличчя сонцезахисні окуляри.

Ніколь замовила собі кукурудзяні чипси з сальсою, лобстера та охолоджувальний коктейль «Маргарита».

«Нарешті отримала свого лобстера і на додаток — смачну Маргариту», — підписала Шерзінгер відео.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер завітала на «Вечірнє шоу» з Джиммі Фелоном у прозорому лонгсліві та чорному бандажному вбранні, яке підкреслило її струнку фігуру.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie