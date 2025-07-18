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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
1 хв

На відпочинку у Греції: Катерина Бужинська у чорно-білому купальнику продемонструвала струнку фігуру

Артистка проводить свою відпустку з родиною на острові Тасос.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram Stories нові знімки з відпочинку на грецькому острові Тасос, куди вона поїхала разом із чоловіком Дімітаром Стойчевим і дітьми-двійнятами Катеринкою і Дмитриком.

На першому фото співачка позувала на пляжі у чорно-білому купальнику з ліфом-бандо, з сонцезахисними окулярами і високим пучком на голові. Вона продемонструвала струнку фігуру.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

На іншій світлині Катерина постала у леопардовій туніці і чорному купальнику на тлі Егейського моря. Свій лук артистка доповнила високим хвостом, макіяжем із рожевою помадою, чорними сонцезахисними окулярами і золотими сережками.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська із чоловіком і дітьми приміряли історичні костюми.

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