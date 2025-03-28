На відпочинку у Карпатах: Анна Саліванчук у леопардовому купальнику продемонструвала пишний бюст

Анна Саліванчук

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Анна Саліванчук опублікувала в Instagram пікантні світлини з відпочинку у Карпатах.

Анна Саліванчук

Акторка позувала на тлі гірських краєвидів у стильному купальнику з леопардовим принтом. Анна похизувалася стрункою фігурою і гарним пишним бюстом.

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Нагадаємо, Анна Саліванчук демонструвала свої спокусливі форми у пітоновому бікіні.

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