- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 1257
- Час на прочитання
- 1 хв
На відпочинку у Карпатах: Анна Саліванчук у леопардовому купальнику продемонструвала пишний бюст
Акторка показала пікантні знімки у новому стильному купальнику.
Анна Саліванчук опублікувала в Instagram пікантні світлини з відпочинку у Карпатах.
Акторка позувала на тлі гірських краєвидів у стильному купальнику з леопардовим принтом. Анна похизувалася стрункою фігурою і гарним пишним бюстом.
Нагадаємо, Анна Саліванчук демонструвала свої спокусливі форми у пітоновому бікіні.