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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

На відпочинку у Монако: норвезька модель Фріда Аасен у бікіні похизувалася пружними сідницями

30-річна манекенниця пляжними фото розбурхала уяву підписників.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен опублікувала в Instagram порцію пікатних знімків, зроблених під час відпочинку на узбережжі Середземного моря. Дівчина вирішила позувати лежачи на піску.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Красуня постала на пляжі у стильному бікіні з принтом і на зав’язках. Фріда похизувалася стрункою фігурою, пружними спокусливими сідницями і гарною засмагою.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Нагадаємо, Фріда Аасен приміряла солом’яний капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського.

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен_1 / © Instagram Фріди Аасен

© Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

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