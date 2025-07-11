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- Шоу-бізнес
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На відпочинку у Монако: норвезька модель Фріда Аасен у бікіні похизувалася пружними сідницями
30-річна манекенниця пляжними фото розбурхала уяву підписників.
Фріда Аасен опублікувала в Instagram порцію пікатних знімків, зроблених під час відпочинку на узбережжі Середземного моря. Дівчина вирішила позувати лежачи на піску.
Красуня постала на пляжі у стильному бікіні з принтом і на зав’язках. Фріда похизувалася стрункою фігурою, пружними спокусливими сідницями і гарною засмагою.
Нагадаємо, Фріда Аасен приміряла солом’яний капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського.