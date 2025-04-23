На відпочинку в Албанії: Дуа Ліпа блиснула фігурою в червоному бікіні

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

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29-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа провела великодній вікенд у невеликій відпустці. У своєму Instagram вона показала, як це було.

Дівчина в компанії свого коханого — і вже нареченого — 34-річного актора Каллума Тернера — полетіла до Албанії, де вони насолоджувалися пляжним відпочинком.

© Instagram Дуа Ліпи

© Instagram Дуа Ліпи

© Instagram Дуа Ліпи

На одному з фото Дуа позувала у червоному бікіні та сонцезахисних окулярах.

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© Instagram Дуа Ліпи

«Великодень вдома», — підписала фото Ліпа, батьки якої — албанці з Косова, які залишили Пріштіну в 1990-х. Співачка вільно говорить албанською і пишається своїм корінням. А 2022 року навіть започаткувала фонд Sunny Hill Foundation — на честь фестивалю, який вона організує у Приштині разом із батьком-музикантом.

Судячи з фото, пара чудово провела час.

Зазначимо, Дуа та Каллум почали зустрічатися на початку 2024 року. А вже у грудні 24-го він зробив їй пропозицію на Різдво.

© Instagram Дуа Ліпи

© Instagram Дуа Ліпи

© Instagram Дуа Ліпи

Раніше, нагадаємо, стильна Дуа Ліпа потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Артистка була одягнена у довгий тренч із пітоновим принтом. Під ним на зірці був смугастий топ та джинси, які вона заправила у чорні гостроносі чоботи на шпильках.