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На відпочинку в Греції: Ребел Вілсон поділилася рідкісними фото своєї доньки
Акторка з дружиною та донькою відпочила на грецькому острові.
45-річна акторка та продюсерка Ребел Уілсон поділилася у своєму Instagram серією фото, зроблених під час сімейного відпочинку в Греції — на острові Міконос.
На фото Ребел позувала з донькою Ройс, яка народилася у листопаді 2022 року і яку акторка виховує зі своєю дружиною, дизайнеркою Рамоною. Вони зазнімковани на пляжі та на балконі номера готелю. Судячи з фото, сім’я чудово провела свої грецькі канікули.
Зазначимо, одружилися Ребел і Рамона в Італії 28 вересня 2024 року — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розкрила роман із дизайнеркою у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінг-аут. Вже на початку листопада того ж року у пари народилася донька за допомогою сурогатної матері. Сім’я живе в Лос-Анджелесі та веде активний та світський спосіб життя — часто разом виходять на червоні доріжки заходів.
Раніше, нагадаємо, Ребел Вілсон сходила із дружиною на Вімблдонський турнір.