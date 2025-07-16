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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

На відпочинку в Греції: Ребел Вілсон поділилася рідкісними фото своєї доньки

Акторка з дружиною та донькою відпочила на грецькому острові.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Associated Press

45-річна акторка та продюсерка Ребел Уілсон поділилася у своєму Instagram серією фото, зроблених під час сімейного відпочинку в Греції — на острові Міконос.

На фото Ребел позувала з донькою Ройс, яка народилася у листопаді 2022 року і яку акторка виховує зі своєю дружиною, дизайнеркою Рамоною. Вони зазнімковани на пляжі та на балконі номера готелю. Судячи з фото, сім’я чудово провела свої грецькі канікули.

Ребел Вілсон з донькою / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон з донькою / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон з донькою / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон з донькою / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон з донькою / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон з донькою / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон з донькою / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон з донькою / © Instagram Ребел Вілсон

Зазначимо, одружилися Ребел і Рамона в Італії 28 вересня 2024 року — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розкрила роман із дизайнеркою у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінг-аут. Вже на початку листопада того ж року у пари народилася донька за допомогою сурогатної матері. Сім’я живе в Лос-Анджелесі та веде активний та світський спосіб життя — часто разом виходять на червоні доріжки заходів.

Ребел Вілсон з дружиною / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон з дружиною / © Instagram Ребел Вілсон

Донька Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Донька Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Донька Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Донька Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Раніше, нагадаємо, Ребел Вілсон сходила із дружиною на Вімблдонський турнір.

Ребел Вілсон з дружиною / © Getty Images

Ребел Вілсон з дружиною / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
209
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