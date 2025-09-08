На відпочинку в Іспанії: нідерландська модель у яскравому бікіні похизувалася стрункою фігурою

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram серію світин, зроблених на відпочинку в Іспанії.

Перед фотокамерою красуня постала у яскравому пляжному образі. На ній було різнокольорове бікіні, у якому переважав помаранчевий відтінок, що нагодував апельсини. На стегнах вона зав’язала таке саме парео.

Лаура похизувалася стрункою фігурою, спокусливим бюстом і гарною засмагою.

У Селії було об’ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і бежевою помадою, а також французький манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, шию — ланцюжком із підвіскою, а руки — золотими браслетами і каблучками.

Свій аутфіт Лаура також доповнила солом’яним капелюхом.

«Добраніч», — підписала знімки модель.

Нагадаємо, раніше Лаура Селія у блакитній мінісукні з драпуванням прогулялася Парижем.