На відпочинку в Іспанії: Єва Лонгорія показала свою маму і двох старших сестер

Єва Лонгорія / © Getty Images

50-річна акторка, продюсерка і бізнесвумен — Єва Лонгорія — зараз відпочиває в Марбельї, Іспанія, в компанії своєї мами Елли і двох старших сестер — Емілі Джин і Есмеральди Джозефіни, а також семирічного сина Сантьяго.

Єва в бікіні позувала з сином в обнімку на пляжі.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

А з сестрами та мамою — під час прогулянки.

Єва Лонгорія із сином, мамою та сестрами / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія із сином і сестрою / © Instagram Єви Лонгорії

Єва — наймолодша з сестер. Цікаво, що це друге покоління братів і сестер, чиї імена починаються з букви «Е». Вийшовши заміж за чоловіка, чиє ім’я також починається з букви «Е», Елла (мама Єви) знала, що має зберегти традицію алітерації у своїй сім’ї, пише People. «Мама моєї мами так робила. І моя мама вирішила продовжити. Імена братів і сестер моєї мами всі починаються з „Е“. Усі мої тітки: Ельда, Ельза, Една… Їх дев’ять. Просто божевілля», — розповіла Єва виданню The Beverly Hills Courier.

Акторка завжди наголошує, що мама була суворою, але дуже люблячою, привчала доньок до праці та самостійності. Саме Елла прищепила Єві любов до домашньої їжі, сімейних зборів і мексиканських кулінарних традицій.

