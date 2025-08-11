На відпочинку в Італії: Емілі Ратаковскі в стрінгах блиснула сідницями

Емілі Ратажковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

34-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі вже відпочивала цього літа на Адріатичному морі, але вирішила продовжити відпустку, зазирнувши і в Італію. Звідти вона вже встигла опублікувати серію фото.

Модель блиснула своїми пишними формами в купальнику з леопардовим принтом і плавками-стрінгами. Вона позувала на борту басейну з видом на Амальфінтанське узбережжя.

Компанію на відпочинку їй склали друзі, 4-річний син Сильвестр та її бойфренд — діджей Ораціо Ріспо.

Судячи з фото, вони чудово провели час — засмагали на пляжах, їли страви італійської кухні і каталися на яхті.

Нагадаємо, в Італії також нещодавно відпочивали кохана актора Венсана Касселя - модель Нара Баптіста — з їхнім спільним сином, і зірка серіалу «Баффі — винищувачка вампірів» — Сара Мішель Геллар.