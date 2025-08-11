ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
270
1 хв

На відпочинку в Італії: Емілі Ратаковскі в стрінгах блиснула сідницями

Цього року багато знаменитостей вибирають для своїх літніх відпусток італійські курорти. І моделі — не виняток.

Юлія Кудринська
Емілі Ратажковскі

Емілі Ратажковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

34-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі вже відпочивала цього літа на Адріатичному морі, але вирішила продовжити відпустку, зазирнувши і в Італію. Звідти вона вже встигла опублікувати серію фото.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Модель блиснула своїми пишними формами в купальнику з леопардовим принтом і плавками-стрінгами. Вона позувала на борту басейну з видом на Амальфінтанське узбережжя.

Компанію на відпочинку їй склали друзі, 4-річний син Сильвестр та її бойфренд — діджей Ораціо Ріспо.

Емілі Ратаковскі з сином / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі з сином / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі з сином / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі з сином / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі з сином і бойфрендом / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі з сином і бойфрендом / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі з сином / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі з сином / © Instagram Емілі Ратаковскі

Судячи з фото, вони чудово провели час — засмагали на пляжах, їли страви італійської кухні і каталися на яхті.

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі з сином / © Instagram Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі з сином / © Instagram Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, в Італії також нещодавно відпочивали кохана актора Венсана Касселя - модель Нара Баптіста — з їхнім спільним сином, і зірка серіалу «Баффі — винищувачка вампірів» — Сара Мішель Геллар.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

