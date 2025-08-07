ТСН у соціальних мережах

На відпочинку в Італії: Нара Баптіста показала рідкісне фото свого сина від актора Венсана Касселя

Обличчя дитини, як і багато інших знаменитостей, модель, як і раніше, приховує.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Нара Баптіста

Нара Баптіста

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста наразі проводить відпустку в Італії, звідки вже встигла показати фото в бікіні та топлес. Як виявилося, з нею на відпочинку перебуває її син Каетано, який народився 7 січня цього року і батьком якого є 58-річний актор Венсан Кассель.

Нара зазнімкована на яхті під час того, як вона годує свою дитину з пляшечки.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

А також модель тримає сина на руках і щось показує йому вдалині. Як і багато інших селебріті, бразилійка приховує обличчя дитини.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Чи перебуває з коханою і сином в Італії сам Венсан, невідомо. Однак нещодавно вони разом виходили у світ у Парижі та відвідали вечірній захід у Єлисейському палаці.

Нагадаємо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею в листопаді 2023-го. А в травні 2024-го пара відвідала разом Каннський кінофестивальі позувала фотографам перед прем’єрою фільму «Партенопа». Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця — в чорній сукні-бюст’є і босоніжках на підборах від Prada.

Нара Баптіста і Венсан Кассель / © Getty Images

Нара Баптіста і Венсан Кассель / © Getty Images

