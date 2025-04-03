На відпочинку в Маямі: модель plus-size Ешлі Грем блиснула фігурою в яскравому купальнику

Ешлі Грем / © Getty Images

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37-річна американська модель plus-size Ешлі Грем вирушила в невелику — триденну — відпустку до океану. В компанії чоловіка Джастіна вона відпочила у Маямі та показала звідти фото.

© Instagram Ешлі Грем

На одному зі знімків модель позувала в яскравому жовтому купальнику. На її плечі видно сліди від вакуумного впливу — Ешлі любить робити подібні масажі «банками» і стверджує, що в них полягає секрет краси шкіри її обличчя. Грем каже, що ніколи не робила ін’єкції ботулотоксину (ботоксу).

© Instagram Ешлі Грем

Наразі Грем зайнята підготовкою до бродвейського мюзиклу «Чикаго». В ньому вона зіграє головну роль — Роксі Гарт. Ешлі стверджує, що це була мрія всього її життя. Прем’єра мюзиклу з моделлю в головній ролі відбудеться 15 квітня. У своєму Instagram вона показала фото з першої примірки костюмів для постановки.

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© Instagram Ешлі Грем

Для підготовки до участі модель займається хореографією. Вона сподівається, що цей досвід відкриє для неї нові можливості в театральній сфері.

Раніше, нагадаємо, Ешлі Грем у «голому» вбранні приїхала на вечірку. Вона була одягнена в чорну прозору мінісукню в рубчик, під якою на ній була чорна мережива білизна. В такому відвертому вбранні модель без комплексів впевнено позувала фотографам.

Ешлі Грем / © Getty Images