Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

На відпочинку в Мексиці: Дуа Ліпа в бікіні похизувалася підкачаним пресом

Зірка полетіла на відпочинок до океану.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Дуа Ліпа

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа завершила мексиканський етап свого світового турне і вирішила влаштувати собі невеликий відпочинок, фото з якого опублікувала у своєму Instagram.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Зірка позувала в чорному бікіні Burberry, у бікіні з леопардовим принтом, а також у бірюзовій сорочці в поєднанні з джинсовими мінішортами. Співачка має приголомшливий вигляд, на особливу увагу заслуговує її накачаний прес. Секрет підтягнутої фігури Ліпи в регулярних тренуваннях — 3-4 рази на тиждень, а також у її активній концертній діяльності.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Компанію на відпочинку співачці склав її наречений — 35-річний актор Каллум Тернер. Зауважимо, вони почали зустрічатися на початку 2024 року. А вже в грудні того ж року він освідчився їй на Різдво.

Каллум Тернер, наречений Дуа Ліпи / © Instagram Дуа Ліпи

Каллум Тернер, наречений Дуа Ліпи / © Instagram Дуа Ліпи

Каллум Тернер, наречений Дуа Ліпи / © Instagram Дуа Ліпи

Каллум Тернер, наречений Дуа Ліпи / © Instagram Дуа Ліпи

Каллум Тернер, наречений Дуа Ліпи / © Instagram Дуа Ліпи

Каллум Тернер, наречений Дуа Ліпи / © Instagram Дуа Ліпи

Раніше, нагадаємо, Дуа Ліпа прийшла на зустріч у тотал-луку від Gucci. Вона провела зустріч свого літературного клубу Service95 у легендарному готелі Chelsea в Нью-Йорку, де до неї на сцені приєднався давній друг Марк Ронсон — британський діджей і музикант. Разом вони обговорили його нові мемуари «Нічні люди: як бути діджеєм у Нью-Йорку 90-х».

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа у розкішних сукнях (12 фото)

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дуа Ліпа / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
229
Наступна публікація

