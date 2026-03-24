На відпочинку в Парижі: Селін Діон показала, який вигляд мала в 12 років

Селін Діон / © Associated Press

57-річна канадська співачка Селін Діон, широко відома всім за саундтреком до фільму «Титанік», опублікувала у своєму Instagram серію архівних фото, які були зроблені в Парижі в різні роки її життя.

На одному зі знімків Селін була зображена, коли їй було 12 років. Майбутня зірка в білій блузці і червоних шортах позувала на тлі Ейфелевої вежі.

А пізніше, 2024 року, зірка тріумфально виступила на урочистій церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі. Селін була одягнена в розкішну сукню від Модного дому Christian Dior, в якої були довгі рукави, висока горловина, накидка зі шлейфом та бахрома з бісеру. Також бісером був розшитий увесь виріб, через що він розкішно виблискував при світлі софітів.

Селін Діон / © Getty Images

Виступ Селін Діон / © Associated Press

Зазначимо, зараз Селін бореться з важкою хворобою — синдромом м’язової скутості, проте намагається інколи виходити у світ. Так, вона виступила на сцені під час заходу MFEI Spirit Of Life на честь Джея Марчіано, що відбувся в Лос-Анджелесі.