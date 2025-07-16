- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 242
- Час на прочитання
- 1 хв
На відпочинку в Сорренто: нідерландська модель у червоному бікіні позасмагала і почитала книжку
Лаура Селія насолоджується відпусткою у сонячній Італії.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram знімок із відпочинку в італійському місті Сорренто.
Дівчина вирішила позасмагати і почитати книжку водночас. На фото вона позувала, лежачи на парапеті на тлі Середземного моря. На білявці було червоне бікіні на зав’язках. Її тіло мало підтягнутий вигляд і вже достатньо гарну засмагу.
З нетерпінням чекаємо на нові яскраві світлини Лаури з італійських канікул.
Нагадаємо, Лаура Селія під час відпочинку в Іспанії блиснула пружними сідницями у блакитному купальнику.