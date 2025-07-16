На відпочинку в Сорренто: нідерландська модель у червоному бікіні позасмагала і почитала книжку

Лаура Селія

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Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram знімок із відпочинку в італійському місті Сорренто.

Дівчина вирішила позасмагати і почитати книжку водночас. На фото вона позувала, лежачи на парапеті на тлі Середземного моря. На білявці було червоне бікіні на зав’язках. Її тіло мало підтягнутий вигляд і вже достатньо гарну засмагу.

Лаура Селія

З нетерпінням чекаємо на нові яскраві світлини Лаури з італійських канікул.

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Нагадаємо, Лаура Селія під час відпочинку в Іспанії блиснула пружними сідницями у блакитному купальнику.