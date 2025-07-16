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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

На відпочинку в Сорренто: нідерландська модель у червоному бікіні позасмагала і почитала книжку

Лаура Селія насолоджується відпусткою у сонячній Італії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram знімок із відпочинку в італійському місті Сорренто.

Дівчина вирішила позасмагати і почитати книжку водночас. На фото вона позувала, лежачи на парапеті на тлі Середземного моря. На білявці було червоне бікіні на зав’язках. Її тіло мало підтягнутий вигляд і вже достатньо гарну засмагу.

Лаура Селія

Лаура Селія

З нетерпінням чекаємо на нові яскраві світлини Лаури з італійських канікул.

Нагадаємо, Лаура Селія під час відпочинку в Іспанії блиснула пружними сідницями у блакитному купальнику.

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