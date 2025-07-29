На відпочинку в Туреччині: топмодель Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в білому бікіні

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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38-річна британська супермодель і "ексангел" Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених на відпочинку в Анталії в Туреччині, куди вона, з огляду на знімки, полетіла в компанії своїх дітей — 8-річного сина Джека Оскара та трирічної доньки Ізабелли Джеймс, батьком яких є бойфренд моделі 58-річний актор Джейсон Стейтем.

Донька Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі із сином / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

На фото Розі та Джек були зазнімковані разом, коли їли морозиво.

Розі Гантінгтон-Вайтлі із сином / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Звісно, модель не могла не показати фото в купальниках. Британка позувала в білому бікіні та чорних сонцезахисних окулярах у басейні.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

А також — у червоному купальнику з пластмасовими застібками.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі має приголомшливий вигляд.

Раніше, нагадаємо, Гантінгтон-Вайтлі показувала, як вони відсвяткували 58-річчя Джейсона Стейтема — пара сходила на концерт улюбленого гурту в Лондоні.

Зазначимо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, попри 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. Досі пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.

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