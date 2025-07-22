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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
2 хв

На відпочинку з сім’єю: Пріянка Чопра в червоному бікіні позувала на Багамах

Відома акторка подлетіла у сімейну відпустку на острови в Атлантичному океані.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Пріянка Чопра

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Індійська акторка, модель та «Міс світу-2000» — Пріянка Чопра — вирішила відсвяткувати своє 43-річчя, яке було 18 липня, на відпочинку. Для цього вона полетіла до океану — на Багамські острови. Їй компанію склала її сім’я — 32-річний чоловік, американський співак та актор Нік Джонас, та їхня спільна трирічна донька Мальті Мері. Фото з відпочинку акторка показала у своєму Instagram.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

На одному з фото Пріянка позувала у червоному купальнику-бікіні та великих сонцезахисних окулярах. «Мрія. Найкращий день народження та літні канікули», — написала вона під знімком.

Також на відпочинку зірка приміряла жовте бікіні, сірий із люрексом та чорний суцільний купальники, а також біло-синє смугасте бікіні — схоже, Чопра взяла купальником на кожен день відпустки.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Опублікувала акторка та спільні фото з чоловіком та донькою. Вони позували на гойдалках у воді та лежаках на березі океану.

Пріянка Чопра з чоловіком та донькою / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра з чоловіком та донькою / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра з чоловіком та донькою / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра з чоловіком та донькою / © Instagram Пріянки Чопри

Зазначимо, 2000 року Пріянка Чопра перемогла у конкурсі краси «Міс світу-2000» — їй тоді було лише 18 років. Вона стала п’ятою індіанкою із цим титулом. Після перемоги їй довелося відкласти свої плани на навчання у коледжі, адже вона віддала перевагу кар’єрі в кіно. Знялася більш ніж у 60 боллівудських фільмах, а у Голлівуді стала відома після ролі у серіалі «Куантіко». 1 грудня 2018-го в Індії вийшла заміж за Ніка Джонаса, а в січні 2022-го у них за допомогою сурогатного материнства народилася донька Мальті Мері.

Раніше, нагадаємо, Пріянка Чопра у компанії чоловіка сходила на тенісний турнір. Зірка — згідно з дрес-кодом заходу — прийшла в лаконічному денному вбранні.

Приянка Чопра и Ник Джонас_2 / © Instagram Пріянки Чопри

© Instagram Пріянки Чопри

Приянка Чопра и Ник Джонас_1 / © Instagram Пріянки Чопри

© Instagram Пріянки Чопри

Приянка Чопра и Ник Джонас_6 / © Reuters

© Reuters

Приянка Чопра и Ник Джонас_7 / © Reuters

© Reuters

Приянка Чопра и Ник Джонас_8 / © Reuters

© Reuters

Приянка Чопра и Ник Джонас_1 / © Reuters

© Reuters

Приянка Чопра и Ник Джонас_2 / © Reuters

© Reuters

Приянка Чопра и Ник Джонас_3 / © Reuters

© Reuters

Приянка Чопра и Ник Джонас_4 / © Reuters

© Reuters

Приянка Чопра и Ник Джонас_5 / © Reuters

© Reuters

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Дата публікації
Кількість переглядів
395
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