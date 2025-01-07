На високих підборах і з красивою усмішкою: папараці заскочили Памелу Андерсон на вулицях Нью-Йорка

Памела Андерсон потрапила до об'єктивів папараці на Гудзон-сквер у Нью-Йорку. Акторка мала прекрасний і свіжий вигляд. Побачивши фотографів, вона продемонструвала їм свою красиву усмішку.

Памела була одягнена у темно-синій ансамбль, який складався з екстравагантної сорочки з асиметричним відворотом і широких прямих штанів з високим посадженням і шкіряним коричневим поясом. На плечі вона накинула класичне чорне пальто.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Аутфіт Андерсон доповнила чорними туфлями на високих стійких підборах і чорними шкіряними рукавичками. У неї було розпущене волосся і, як завжди останнім часом, не було макіяжу на обличчі.

Нагадаємо, Памела Андерсон на червоній доріжці премії "Золотий глобус" сяяла у чорній довгій сукні з драпуванням, розрізом та шлейфом від бренду Oscar de la Renta.

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