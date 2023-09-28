На високих платформах та в мініспідниці: Джулія Фокс сходила на інтерв'ю в ефектному вбранні

Навіть для появи на телебаченні дівчина одягла епатажний аутфіт.

Модель Джулія Фокс потрапила під приціл папараці дорогою на інтерв'ю в Нью-Йорку. Зірка та колишня дівчина Каньє Веста сходила на шоу Good Morning America, ймовірно, щоб просувати свою книжку.

На моделі було досить епатажне вбрання у її улюбленому стилі. Джулія поєднала картату мініспідницю в складку і з широким чорним поясом з незвичайним топом, який спереду імітував сорочку з краваткою, а ззаду мав повністю голу спину.

Вбрання вона доповнила масивними чоботями з платформою та застібками. У руці Фокс тримала улюблену сумку із пряжками, з якою ми її бачили вже не раз.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Джулія продемонструвала на прем'єрі фільму в Нью-Йорку "голий" металевий корсет, який носила з довгою чорною спідницею.

Читайте також:

Образи Джулії Фокс (29 фото)